Erst vor kurzem präsentierte Daimler die neue Hybrid-Variante des Citaro, jetzt folgt die reine Elektro-Version des Stadtbusses. Die Hinterachse des vollelektrischen Citaro wird von radnabennahen E-Motoren angetrieben und hat sich so in der Vergangenheit bereits im Citaro G BlueTec Hybrid bewährt. Mit Energie gespeist werden die Triebwerke von einer Lithium-Ionen-Batterie, die dank ihres modularen Aufbaus individuell angepasst und so die notwendige Reichweite für unterschiedliche Einsätze bieten kann. Der vollelektrische Citaro kann wahlweise an der Steckdose im Depot oder über vom Hersteller nicht näher definierte, unterschiedliche Systeme für Zwischenladungen aufgeladen werden.

Effizientes Thermomanagement

Neben seinem rein elektrischen Antrieb wird der Citaro ein neuartiges Thermomanagement für den Antrieb und die Klimatisierung des Fahrgastraumes aufweisen. Das ausgeklügelte System soll den Energieverbrauch des Busses laut Daimler deutlich senken und so die Reichweite erhöhen. Hartmut Schick, Leiter Daimler Buses, ist überzeugt: "Der Citaro mit batterieelektrischem Antrieb wird ein Meilenstein."

Premiere auf der IAA Nutzfahrzeuge 2018

Damit der E-Citaro den Alltagsbetrieb problemfrei übersteht, absolvieren die Prototypen aktuell den gleichen Test- und Erprobungszyklus wie die konventionellen Mercedes-Busse. Winterfahrten am Polarkreis und Hitze-Stresstests in der spanischen Sierra Nevada haben die vollelektrischen Citaro schon hinter sich. Der auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover Premiere feiernde Elektro-Bus nimmt daher auch schon heute an Ausschreibungen teil. Nach weiteren Dauerlauferprobungen wird Daimler den Stadtbus dann im Herbst nächsten Jahres offiziell an den Start bringen.