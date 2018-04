Es dröhnt wieder unter der ehrwürdigen Festung in Most. Die Truck Racer sind zurück und die drehen die ersten schnellen Runden in ihren neuen Boliden. Dabei hat sich in den vergangenen Wochen einiges getan im Personalkarussell, sodass beispielsweise Steffi Halm erst hier ihre ersten Runden im neuen Iveco unter Rennbedingungen dreht. Ähnlich geht es auch André Kursim, ebenfalls im Iveco unterwegs. Dazwischen hat sich auch fast unbemerkt ein kompletter Rookie geschlichen, der aber zumindest in der Boxengasse kein Unbekannter ist. Vizemeister Jochen Hahn hat nämlich zwei weiß-blaue Trucks im Gepäck. Einer davon dreht ohne Startnummer seine Runden. Am Steuer sitzt Sohnemann Lukas Hahn. Für Nachwuchs hinterm Lenkrad ist also gesorgt!