Der Renault Trucks T X-Road 460 ist neu – und doch gebraucht. In der "Used Trucks Factory" im französischen Bourg-en-Bresse nämlich wird der Lkw, der Teil sein soll des neuen Angebots an maßgefertigten Gebrauchtfahrzeugen aus dem Hause Renault Trucks, speziell für den Baustelleinsatz umgerüstet.

Lkw, die den Veredlungsprozess hin zum X-Road-Modell durchlaufen sollen, werden zunächst an über 200 Punkten kontrolliert. Danach folgt die Verwandlung: Mittels verstärkter Karosserieteile wie Stahlstoßstangen, robusterer Trittstufen, Steinschlagschutzgitter für die Scheinwerfer und einer 315/80-Bereifung samt Mischprofil werden die Gebraucht-Lkw auf ihr neues Arbeitsmetier vorbereitet. Auch das automatisierte Optidriver-Getriebe wird mit dem Offroad-Modus und einer manuellen Beschleunigung erweitert. Insgesamt kommt der T X-Road am Ende auf einen um 60 Millimeter erhöhten Bodenabstand.

Euro-6-Diesel mit 460 PS

Grundsätzlich ist der neue Renault Trucks T X-Road mit einem elf Liter Hubraum fassenden Dieselmotor ausgestattet, der es auf 460 PS bringt. Die Sattelzugmaschine kommt in der gängigen 4x2-Konfiguration und ist mit einer Garantie über ein Jahr oder 120.000 Kilometer versehen. Probleme am Motor, dem Getriebe und der Antriebsachse sind damit an allen Renault Trucks Verkaufs- und Service-Betrieben innerhalb Europas abgedeckt. Auch die 24/7-Pannenhilfe und die Abschleppversicherung sind Serie. Vertrieben wird der neue T X-Road neben Deutschland auch in Frankreich, Spanien, Ungarn, Polen und Belgien.