Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter betont, die Blockabfertigung nach Ostern mache Sinn: „Erfahrungsgemäß wissen wir, dass in der Zeit nach Ostern generell mit besonders viel Verkehr zu rechnen ist. Damit der reguläre Verkehrsfluss bestmöglich aufrechterhalten werden kann und die Zu- und Abfahrten entlang der Autobahn offen bleiben, wird es wieder Blockabfertigungen geben.“ Die Kontrollmaßnahmen begannen heute um fünf Uhr morgens und sollen so lange andauern, bis der größte Lkw-Ansturm am Grenzübergang bewältigt ist.

Als weitere Termine für Blockabfertigungen stehen für 2018 bereits fest: 26. und 30. April, 2., 7., 8., 11., 22., 23., 24., 28., 29. und 30. Mai, 1. Juni, 2., 9., 16., 23. und 30. Juli, 16. August, 27. Oktober sowie der 2. und 5. November