Ein kalter Wintermorgen im Schwarzwald. Pferde werden auf eine Koppel geführt. Ein Mitarbeiter bittet Steffen Faas, in einer der Stallungen das Heu aufzufüllen. Der Alltag des 37-Jährigen lässt sich gut in Pferdestärken einteilen: von 1 PS bis auf rund 1.200 Pferdestärken. Faas ist begeisterter Westernreiter, betreibt zusammen mit seiner Frau Sandra einen Pferde- und Reiterhof, restauriert Oldtimer und ist Truck Racer.

Eigenes Team und nagelneuer Scania

Als Faas 2020 erstmals mit eigenem Team in die bekanntlich extrem kurze Saison startete, ritt "the new kid in town" auf einem ganz besonderen Gefährt in die Arena: Es musste unbedingt ein Scania sein. In der Europameisterschaft ein sehr exotisches Gefährt. Warum ausgerechnet der Schweden-Truck, wo doch bekannt ist, dass von dort für Truck Racer nicht die geringste Unterstützung zu erwarten ist? Faas erklärt die Vorliebe für den Greif mit einer verblüffenden Antwort: "Das liegt an meinem Fahrschulauto. Als ich den Lkw-Führerschein gemacht habe, war der Fahrschul-Truck ein Scania. In dem habe ich mich so wohlgefühlt, dass ich seitdem ein Fan der Marke bin. Später bin ich viele andere Trucks gefahren, aber die Vorliebe für ein Scania-Cockpit ist geblieben." In jungen Jahren hatte Faas viel mit Motoren, aber wenig mit Motorsport zu tun.