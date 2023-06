Sicherheitsaspekte bei Sonax „Klare Sicht kann Leben retten“

Saubere Scheiben erhöhen die Sicherheit. Zur Sicherheit gehört bei Sonax auch, diesem Aspekt bereits in der Produktion Rechnung zu tragen. Zum Beispiel mit „Responsible Care“. Hierbei handelt es sich um eine Initiative der chemischen Industrie mit dem Ziel, unabhängig von gesetzlichen Vorgaben nach einer ständigen Verbesserung in den Bereichen Umwelt, Sicherheit und Gesundheit zu streben und diesen Fortschritt regelmäßig öffentlich aufzuzeigen. Das heißt, das Thema Sicherheit beginnt bei Sonax bereits in der Produktion. „Wenn wir feststellen, bei einem Reiniger ist der Anteil an Lösemitteln zu hoch, vergeben wir die Produktion an einen spezialisierten Fremdanbieter“, erklärt Produktmanager Dominic Bischof gegenüber trans aktuell. Darüber hinaus sind in den Produkten keine toxischen Bestandteile enthalten. „Alles, was mit dem Totenkopf gekennzeichnet ist, verwenden wir nicht“, betont Bischof. In diesen Fällen sucht und verwendet Sonax Ersatzstoffe.

Optimale Balance erreichen

Die Produktion erfolgt am Stammsitz in der mittelfränkischen Kleinstadt Neuburg an der Donau. Und auch das Thema Produktsicherheit ist nicht outgesourct, sondern intern in Neuburg mit fünf Mitarbeitern besetzt, die sich um Kennzeichnungen, Warnhinweise, Rohstoffeinstufungen und Datenblätter kümmern. Das Familienunternehmen plant darüber hinaus, eine neue und bereits erstellte Produktionshalle in Betrieb zu nehmen. Damit verbunden sind automatisierte logistische Abläufe. Ein Logistikzentrum etwas außerhalb von Neuburg gibt es auch: Kühne+Nagel betreibt es im Auftrag des Familienunternehmens. „Es geht darum, die optimale Balance zu erreichen zwischen optimaler Reinigungsleistung bei maximaler Arbeitssicherheit und maximalem Oberflächenschutz. In diesem Spannungsfeld bewegt sich unsere Entwicklung“, erklärt Bischof.