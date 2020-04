Nachdem Renault Trucks wegen der Corona-Pandemie sämtliche Werke in Frankreich geschlossen hat, stehen jetzt die Vorbereitungen für den Neustart an. Im Fokus soll dabei die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen.

Zum 18. März hat Renault Trucks die Produktion in den französischen Werken komplett eingestellt. Jetzt will das Unternehmen den Neustart nach dem Corona-Shutdown managen und ab dem 23. April wieder Lkw fertigen.

Der Hochlauf soll schrittweise erfolgen, den Anfang macht das Motorenwerk Lyon-Venissieux. Die Standorte Bourg-en-Bresse und Blainville-sur-Orne werden im Anschluss ihre Produktionskapazitäten nach und nach erweitern. Die Aktivitäten in allen Werken sollen laut Unternehmensangaben im Vergleich zur üblichen Produktionsrate sehr langsam wieder aufgenommen werden. Renault Trucks will sich an der Nachfrage seitens der Kunden, an den Lieferfähigkeit der Zulieferer und dem Neuanlauf in anderen Werken der Volvo Group orientieren.

Keine Kompromisse beim Gesundheitsschutz

Der Lkw-Bauer teilt zudem mit, dass verstärkte Gesundheitsprotokolle implementiert werden. Diese gesundheitsschützenden Maßnahmen wurden demnach von Werksärzten erarbeitet und decken alle Arbeitsabläufe und -räume der Mitarbeitenden ab.

"Wir fahren nur dann mit unseren Aktivitäten fort, wenn die Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen einwandfrei sind – es wird hier keinerlei Kompromisse geben. Aus diesem Grund verfolgen wir einen schrittweisen Neustart, der uns die Möglichkeit gibt, unsere Sicherheitsvorkehrungen zu testen, genau wie die Lieferkette und die Logistik, bevor wir die vollständige Reaktivierung der Produktion in Betracht ziehen", so Bruno Blin, Präsident von Renault Trucks.