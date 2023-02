Maha Zwei Auszeichnungen gehen nach Haldenwang

Das Technologieunternehmen Maha hat von der Universität St. Gallen und einem einschlägigen deutschen Wirtschaftsmagazin zwei Auszeichnungen erhalten. Die Auszeichnung „Weltmarktführer – Champion 2023 in der Kategorie Werkstatt- und Kraftfahrzeugprüfausrüstung erhielt das Unternehmen aus Haldenwang inzwischen zum sechsten Mal.

Für diese Auszeichnung wurde Maha laut eigenen Angaben von der Schweizer Hochschule nach Umsatz im relevanten Marktsegment, Jahresumsatz und auch nach Internationalität bewertet. Auffällig war 2023 laut Maha, dass aufgrund der besonderen wirtschaftlichen Situation und globalen Krisen 20 Unternehmen ausgeschieden sind. Diese Zahl sei besonders hoch erklärt das Unternehmen aus Haldenwang.

Bürger zeichnen Maha als „wertvollen Arbeitgeber“ aus

Ebenfalls zum zweiten Mal in Folge erhielt Maha die Auszeichnung „Wertvoller Arbeitgeber – Hoher Beitrag zum Gemeinwohl“. Diese erhielt Maha vom Marktforschungsinstitut Service Value im Auftrag der WirtschaftsWoche. Hierbei wurden in diesem Jahr deutschlandweit Bürgerinnen und Bürger gebeten, den Wert von insgesamt 2122 Unternehmen für das Gemeinwohl zu beurteilen. Maha wurde laut Unternehmensangaben im Rahmen dieser Untersuchung als hervorragend ausgezeichnet

„Wir nehmen die aktuellen Zeiten und die globalen Krisen als Herausforderungen an und sehen darin auch Chancen. Unser Unternehmen hat neben einer sehr hohen Produktionstiefe im Allgäu einiges zu bieten. Angetrieben von Leidenschaft und Innovationskraft spornen uns die Auszeichnungen noch mehr an, genau diese Position unseres Unternehmens weiter zu verteidigen“, so Geschäftsführer Stefan Fuchs.