FIA European Truck Racing Championship Truck Race-Spezial | Alles über die Saison

Mit dem Truck Race Spezial erfahren die Leserinnen und Leser alles über die Saison 2022 der Goodyear FIA European Truck Racing Championship. Die Sonderausgabe umfasst auf 68 Seiten den kompletten Saisonrückblick. Packende Bilder der einzelnen Rennen, interessante Anekdoten, alle Ergebnisse sowie Daten und Fakten machen das Truck Race Spezial 2022 zum ultimativen Jahresrückblick der Saison. Die Leser sind auf der Reise von Rennstrecke zu Rennstrecke – quer durch Europa – hautnah dabei.

Blick in die Zukunft des Truck-Rennsports

Die Sonderausgabe blickt auch in die Zukunft des Truck-Rennsports. In Sachen Nachhaltigkeit und Klimaschutz zum Beispiel ist die Goodyear FIA ETRC schon mittendrin und hat weiter große Ziele. Schließlich ist es noch nicht lange her, dass Biodiesel beziehungsweise HVO bei den Race Trucks Einzug gehalten hat. Nun geht die Entwicklung einen Schritt weiter. So war bei der Rallye Dakar bereits ein Wasserstoff-Truck unterwegs, wenn auch nur auf den Verbindungsetappen. Vielleicht werden also auch hier die Lkw eine Vorreiterrolle im Rennsport einnehmen.

Das TRUCK RACE SPEZIAL (Preis: 7,95 Euro)

