Deutschlands Nutzfahrzeug-Profis haben abgestimmt und wir zeichnen die Gewinner aus. Insgesamt entschieden 8.415 Leser von lastauto omnibus, trans aktuell, FERNFAHRER und eurotransport.de, welche Modelle und Marken zu den Siegern ihrer Kategorie gekürt werden. Zur feierlichen Preisverleihung des ETM Verlags und der Sachverständigenorganisation Dekra traf sich das "Who is Who" der Nutzfahrzeugbranche im Kursaal Bad Cannstatt in Stuttgart. In unserer Bildergalerie sehen Sie die Gesichter des Erfolgs.