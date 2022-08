Eigene Busse im Fokus Quantron kündigt Karsan

Die Elektro-Pioniere von Quantron stellen den Vertrieb von Bussen der Marke Karsan zum Ende des Jahres ein. Hintergrund ist eine strategische Neuausrichtung in der Bus-Sparte. Im Fokus stehen künftig hauseigene Komplettbusse, allen voran der erst vor wenigen Wochen präsentierte Quantron Cizaris 12 EV (Foto).

In Sachen Aftersales will Quantron mit seinem vollumfänglichen „Quantron as a Service" (QaaS) Ansatz punkten. Kunden sollen so nicht nur bei der Wartung und den Ersatzteilen, sondern auch in Sachen Infrastruktur-Beratung auf die Augsburger zurückgreifen können. Den Bus-Vertrieb baut Quantron zudem ganz konkret mit Alexander Stucke als Head of Sales Bus aus.