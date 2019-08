Vor sechs Jahren hat Daimler India Commercial Vehicles (DICV) begonnen, auch für den Export zu produzieren. Mit dem Verkauf eines Fuso FJ 1823R nach Saudi-Arabien kann der Hersteller nun einen Meilenstein verkünden – demnach markiert der Lkw der japanischen Marke die 25.000 DICV-Exporteinheit.

Laut Daimler ist das Werk in Oragadam nahe Chennai ein "integraler Bestandteil" des Produktionsnetzwerks der Trucks & Buses-Sparte des Konzerns. Dass der Standort in Indien mit BharatBenz, Fuso, Mercedes-Benz und Freightliner für vier Marken Motoren, Getriebe, Lkw und Busse produziert, sei ein Alleinstellungsmerkmal. Die von Daimler India Commercial Vehicles hergestellten Fahrzeuge werden aktuell in 50 Märkte in Afrika, Lateinamerika, im Nahen Osten und in Asien exportiert.