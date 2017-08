Testfeld automatisiertes Fahren in NRW

Von Meerbusch bis Friedrichstadt unterwegs

Automatisiertes und vernetztes Fahren kann in Düsseldorf bald unter realen Bedingungen stattfinden. Die Arbeiten an einem Testfeld beginnen sofort, teilt Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) mit. Das Projekt mit einem Gesamtvolumen von knapp 15 Millionen Euro wird mit Fördergeldern vom Bundesverkehrsministerium in Höhe von über neun Millionen Euro unterstützt.