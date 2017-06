Symposium von trans aktuell bei IDS Logistik: Erfolgreiches Kundenmanagement in der Praxis

Ein Symposium von trans aktuell am 12. Juli bei IDS Logis-tik in Kleinostheim geht den Fragen nach, wie Transport- und Logistikunternehmen die passenden Kunden finden, die zu ihrer Ausrichtung passen, profitable Geschäf-te ermöglichen, und welches die Erfolgsfaktoren für vertrauensvolle Kundenbeziehungen sind.

Neben IDS-Geschäftsführer Dr. Michael Bargl wirken als Referenten Michael Bretz (Creditreform), Peter Gayer (Spedition Hans Geis), Gianluca Crestani (Andreas Schmid Logistik), A’pari-Berater Michael Tobiasch und Schmitz Cargobull-Key Account Manager Jörg Irsfeld mit. Die Besucher haben die Möglichkeit, beim DSV-Kunden Gries Deco Company in Niedernberg einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.

Die Teilnahmegebühr beträgt pro Veranstaltung: 249 Euro (netto) pro Person, Ermäßigung erhalten trans aktuell-Abonnenten, Dekra-Mitglieder und IDS-Partner. Mehr Infos und Anmeldung unter: etmevents.de/tasymposien2017. (1.150 Zeichen; Foto: IDS)

Save the Date

Das trans aktuell-Symposium "Alles Wichtige zur Handelslogistik" am 29. November 2017 ist der Abschluss der vierteiligen Veranstaltungsreihe. Das Symposium findet bei der Krage Spedition in Langenhagen statt. Unterstützt werden die hochkarätigen Symposien von der TrailerCompany Schmitz Cargobull.

Ansprechpartner für Presseanfragen:

Matthias Rathmann: Tel.: +49 (0)711 78498-61; E-Mail: matthias.rathmann@etm.de





Über den ETM Verlag

Der ETM Verlag ist das Gemeinschaftsunternehmen der Motor Presse Stuttgart, einer der führenden Special-Interest-Publisher im internationalen Mediengeschäft, der Mainzer VF Verlagsgesellschaft und DEKRA, eine der weltweit führenden Expertenorganisationen. Im Zentrum unserer verlegerischen Arbeit steht das gewerblich genutzte Fahrzeug. Themen-schwerpunkte sind dabei das internationale Transportwesen, die Nutzfahrzeugbranche und das professionelle Fuhrparkma-nagement im Lkw- und Pkw-Bereich. Renommierte Printmedien, innovative Online-Angebote, erfolgreiche Kundenmedien und unschlagbare Event-Konzepte bieten unseren Kunden hohen Nutzwert bei ihren beruflichen Aufgabenstellungen.





Download Kostenlos herunterladen ETM Update trans aktuell Symposium bei IDS Logistik - Bild (JPG)