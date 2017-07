Renault Trucks Selection: Gütesiegel für Gebraucht-Lkw

Renault Trucks führt in Deutschland das Gütesiegel Renault Trucks Selection für alle gebrauchten Fahrzeuge der Fernverkehrsbaureihe T ein. Das Gütesiegel beinhaltet nach Herstellerangaben eine Antriebsstranggarantie für ein Jahr beziehungsweise für eine Laufleistung 120.000 Kilometer. Im Leistungsumfang von Renault Trucks Selection enthalten ist eine zudem eine Abschleppversicherung für die Dauer von einem Jahr.

Bewertung nach Herstellervorgaben

Bewertet werden die gebrauchten Renault T mittels eines 200 Punkte Plans, nach dem strikt nach Herstellervorgaben geprüft, aufbereitet und zertifiziert werden soll. Zudem sollen die Fahrzeuge, die das Gütesiegel Renault Trucks Selection tragen, eine lückenlose Fahrzeughistorie mit Herstellerdokumentation aufweisen.

Das Angebot von Renault Trucks Selection

Zur Einführung des Gütesiegels Renault Trucks Selection will der Lkw-Hersteller in Deutschland junge Gebraucht-Lkw vom Typ T in der Version Sleeper Cab mit einem 11-Liter Motor, Voith-Retarder und 460 PS anbieten. Die Laufzeit der Fahrzeuge soll dabei maximal 26 Monate beziehungsweise eine Laufleistung von 280.000 Kilometer Laufleistung absolviert haben. Die Fahrzeuge sollen die verfügbar Euro-6-Norm erfüllen, eine neue Bereifung erhalten und mit den Ausstattungspaketen Fuel Eco und ausgestattet sein.

Renault Trucks Selection vs. MAN Top Used

Mit Renault Trucks Selection versucht der französische Fahrzeughersteller mit MAN gleich zu ziehen. Der Lkw-Hersteller aus dem VW-Stall bietet mit dem MAN Gütesiegel CCT (checked certified trusted) im Rahmen des hauseigenen Gebrauchtfahrzeughandels MAN Top Used eine markenübergreifende Qualitätsgarantie für Gebraucht-Lkw und -Busse an.