Kunden finden und binden: trans aktuell-Symposium bei IDS Logistik

Auch die Praxis kam nicht zu kurz: Als Highlight stand ein Besuch des Verteilzentrums der Gries Deco Company, einem Großkunden des IDS-Partners DSV, auf dem Programm. Während seines Vortrags verwies Michael Bargl, Geschäftsführer des Gastgebers IDS Logistik, auf die vier Bausteine des Kundenmanagements: Kalkulation, Neukundenimplementierung, Kundenbetreuung und Marketing. Gianluca Crestani, Vorstandsmitglied bei Andreas Schmid Logistik, referierte über die Erfolgsfaktoren stabiler Partnerschaften aus der Sicht eines Mittelständlers. Bei einer strategischen Allianz zählen laut Crestani Werte wie Vertrauen, Transparenz und Verbindlichkeit. Die sieben Schritte zum erfolgreichen Kundenmanagement stellte Peter Gayer, Leiter Key Account der Hans Geis Internationale Spedition vor. Dabei betonte er vor allem das fortlaufende Beziehungsmanagement.

Das trans aktuell-Symposium "Alles Wichtige zur Handelslogistik" am 29. November 2017 ist der Abschluss der vierteiligen Veranstaltungsreihe und findet bei der Krage Spedition in Langenhagen statt. Unterstützt werden die hochkarätigen Symposien von der TrailerCompany Schmitz Cargobull und der Personalberatung Haug und Friedrich aus Stuttgart.

