Fiat Professional Team Trophy: Transporter-Rallye durch Italien

Wir suchen jeweils ein Team, das die Zeitschriften lastauto omnibus und trans aktuell bei der Trophy im italienischen Piemont vertritt. Fiat hat seine komplette Palette an leichten Nutzfahrzeugen im Gepäck: Fiorino, ­Doblò Cargo, Fullback, Talento und Ducato. Jedes Team, bestehend aus zwei Lesern, ist während der Veranstaltung in einem dieser Fahrzeuge unterwegs. Das Programm führt die Teilnehmer aus Turin, Heimatstadt von Fiat, durch das malerische Piemont. Dort sollen die Teilnehmer auf einer Rallye durch die Region im Westen Italiens das Fahrzeugportfolio der Marke Fiat Professional kennenlernen. Der Spaß soll dabei natürlich nicht auf der Strecke bleiben. Am dritten und letzten Tag fährt die Gruppe wieder zurück nach Turin. Dort dreht sich alles um die Geschichte des Automobils und die von Fiat im Besonderen. Vor der Rückreise nach Deutschland öffnet das italienische Traditionshaus sein Allerheiligstes und gewährt einen Blick auf die legendäre Teststrecke, die auf dem Werksdach mitten in der Stadt thront.

Anmeldeschluss ist der 21. August 2017. Die Teilnahme an der Fiat Professional Team Trophy ist kostenlos. Das Bewerbungsformular finden Sie angehängt als Download.