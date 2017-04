E-Lastenräder: Baden-Württemberg beschließt Finanzspritze

Der verstärkte Einsatz von E-Lastenrädern ist laut dem baden-württembergischen Verkehrsministerium Teil der Landesinitiative Elektromobilität. Verkehrsminister Winfrid Hermann (Bündnis 90/Die Grünen) wies anlässlich der Eröffnung des fünften Nationalen Radverkehrskongresses in Mannheim auf die Bedeutung der Elektro-Räder hin: "Der Einsatz von Transporträdern gewinnt in der City-Logistik, in Formprivaten Lasten-Rad-Sharings oder in sozialen Projekten immer mehr an Bedeutung."

In Baden-Württemberg sind laut dem Ministerium bereits fast eine halbe Million Pedelecs und E-Bikes auf den Straßen zu finden. Das Ziel der baden-württembergischen Initiative "Radstrategie" ist es, fünf Prozent der Liefervorgänge der City-Logistik in Großstädten bis 2020 mit Fahrrädern und Lastenrädern abzuwickeln.

E-Lastenräder sind zudem einer der Schwerpunkte des Nationalen Radverkehr-Kongresses, der im Zeichen des 200. Geburtstag des Fahrrads steht.