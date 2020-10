Sie genießen mittlerweile Kultstatus oder sind begehrte Youngtimer in der Lkw-Szene: Die legendären Mercedes-Benz Baureihen NG (Neue Generation) und SK (Schwere Klasse). Schließlich prägten sie Jahrzehnte lang das Straßenbild in Deutschland und Europa und stehen damit „für die gute alte Zeit“. 25 Jahre Bauzeit von 1973 bis 1998 hinterlassen ihre Spuren bei Sammlern und Oldtimer-Fans. Es sind die Erinnerungen, die Lastwagen vergangener Generationen so begehrt machen. Wir klären, warum das Nutzfahrzeug Veteranen Center der Firma Hoffmann alles daran setzt, der steigenden Nachfrage nach restaurierten NG und SK gerecht zu werden und was Oldtimer-Experten ganz besonders an diesen Baureihen schätzen.

Auf unserer Themenseite Oldtimer haben wir noch mehr Videos zu legendären Nutzfahrzeugen, zahlreiche Bildergalerien und spannende Geschichten aus fast 100 Jahren lastauto omnibus. Überzeugen Sie selbst unter: www.eurotransport.de/oldtimer.

Außerdem für Sie aus unserem umfangreichen Archiv ausgegraben: Warum Transporteure im Iran ab den 80iger Jahren auf die Zugmaschinen der NG- und SK-Baureihen mit bis zu 530 PS gesetzt haben.

