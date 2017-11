Gemeinsam mit dem KEP-Dienstleister Liefery baut die Daimler-Tochter Smart den Logistikservice "smart ready to drop" weiter aus. Das in Stuttgart gestartete und mittlerweile auch in Köln, Bonn und Berlin verfügbare Angebot geht in Hamburg unter dem Namen "smart ready to drop+" in die nächste Runde.

Dabei wird der Smart als Postfach vollends mobil. Das Fahrzeug muss für den Liefervorgang nicht mehr in der Nähe der Heimatadresse geparkt werden, heißt es seitens der Kooperationspartner. In der Hansestadt erfolgt die Zustellung durch Liefery ist an jedem möglichen Fahrzeugstandort. Zudem ist der Kunde nicht mehr an bestimmte Online-Shops gebunden, sondern kann seine Ware ordern und sich vom Liefery-Zusteller ins Fahrzeug bringen lassen. Auch der Paketversand von privat ins Fahrzeug ist möglich. Im Rahmen des mehrmonatigen Pilotversuchs ist der Service "smart ready to drop+" für die Kunden kostenlos, verkündet Liefery.

Und so funktioniert der Bestell- und Lieferprozess: