Fercam ordert Tesla-Lkw Semi

Für Bestellung in die Trickkiste gegriffen

Der italienische Logistikdienstleister Fercam will den E-Lkw Semi von Tesla in seine Flotte integrieren. Die Bestellung musste das Unternehmen über Umwege tätigen, da das Fahrzeug zunächst exklusiv in den USA und in Kanada zu haben ist.