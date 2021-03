Transporter und Kleinlaster treten in drei Gewichtsklassen von 2,8, bis 3,5 und über 3,5 Tonnen zur Leserwahl an. Dank kompakter Bauweise kommen die kleinen Transporter bis 2,8 Tonnen auch dann noch durch, wenn es in der Stadt eng zugeht. Üblich sind Laderäume mit bis zu neun Kubikmeter Volumen. Teilweise gibt es auch aufgelastete Varianten. Das Ladevolumen der klassischen Transporter und Klein-Lkw reicht von etwa sechs bis über 17 Kubikmeter. Die Fahrzeuge stehen in Ausführungen als Kombi, Kastenwagen oder mit Spezialaufbauten zur Verfügung. Die dritte Kategorie fasst die klassischen Großraum-Transporter zusammen. Mit dabei sind aber auch Fahrzeuge mit leichten Kipp- oder Kofferaufbauten und nach dem Frontlenker-Prinzip konstruierte Leicht-Lastwagen.

In diesem Jahr stellen sich 33 Transporter und Klein-Lkw der Wahl unserer Leser. In der Bildergalerie sehen Sie alle Anwärter für die Auszeichnung zum ETM-Award "Best Truck". Hier geht´s zur Abstimmung.

Mitmachen und gewinnen

Als Leser von trans aktuell, lastauto omnibus und FERNFAHRER können Sie bis zum 18. April 2021 bei der Leserwahl des ETM-Verlags teilnehmen und das beste Fahrzeug in dieser und 15 weiteren Kategorien wählen. Kooperationspartner der Leserwahl und des ETM Awards ist DEKRA.

Zur Wahl des ETM Awards für die Auszeichnung zum „Best Truck", „Best Van" und „Best Bus" gehen mehr als 250 Nutzfahrzeugen aus 16 Kategorien an den Start – vom Lieferwagen bis zum Kipper oder Überlandbus. Elektro-Transporter, Elektro-Lkw und Elektro-Busse starten in eigenen Kategorien. Doch die besten Nutzfahrzeug sind nur die halbe Miete: Auch gezogene Einheit, Aufbauten, Ausstattung und Zubehör sowie Service und Dienstleistungen müssen passen. Wählen Sie in fünf Segmenten die besten Marken der Branche.

Hauptgewinn: Iveco Daily Hi-Matic Natural Power

Mit dem Iveco Daily Hi-Matic Natural Power, dem ersten gasbetriebenen Fahrzeug seiner Klasse mit einer Achtgang-Wandlerautomatik, sind Sie jederzeit komfortabel und sicher unterwegs. Dank seiner nachhaltigen CNG-Technologie bietet der Iveco Daily Natural Power die gleiche Performance wie ein Dieselmotor. Der 3,0-Liter-Motor ist dank seiner 136 PS und 350 Nm für alle Einsätze bestens gerüstet. Zudem ist er besonders leise, was ihn zum perfekten Partner für nächtliche Lieferungen macht. Klar, das der Iveco mit einem umfangreichen Ausstattungspaket kommt.

Ausgewählte Highlights unserer zahlreichen Preise - die es teilweise so nicht zu erwerben gibt:

Eine Reise mit Knorr-Bremse in die USA. Per Premium-Economy-Flug geht es für vier Tage in die USA. Den Gewinner erwartet ein ganz besonderes Programm zwischen US-Trucks und Country-Musik, natürlich inklusive Übernachtung und Verpflegung

Zwei Tickets von Continental für ein VIP-Wochenende beim Finale der Tour de France inklusive Hotelaufenthalt mit Frühstück in einer ausgezeichneten Unterkunft sowie zwei Tribünensitzplätzen direkt an den Champs-Élysées

Kurztrip nach München für zwei Personen zu einem Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern München mit Werksbesichtigung von MAN sowie Übernachtung/Frühstück

Komfortfahrersitz von Grammer aus der neuen Roadtiger-Sitzgeneration mit Lederbezug. Weitere Besonderheiten: aktive Sitzklimatisierung und die Seitenkonturanpassung

Zwei Karten zum DFB-Pokal-Finale für Top-Plätze im Berliner Olympiastation mit VIP-Zugang und Rahmenprogramm von Continental sowie Übernachtung und Frühstück

Hochwertiges Stylingpaket von HS Schoch mit Dachlampenbügel und LED-Scheinwerfer

Zweimal zwei Premium-Wochenend-­Tickets vom ADAC für den ADAC Truck-Grand-Prix vom 16. bis 18. Juli 2021. Mit den Tickets sind Top-Plätze auf der Tribüne gesichert

Überraschungswochenende mit Werksführung bei Krone für zwei Personen. Mit dabei: Übernachtung und Verpflegung

Voll-LED-Fernscheinwerfer-Set von Hella; Fahrerkollektion von Schmitz Cargobull, Abbiegeassistent vom Zubehörspezialisten Dometic, Modellset von DAF, CB-Funkgerät von Alan Electronics, fünf Shoppingkarten von UTA im Wert von jeweils 100 Euro und vieles, vieles mehr...

Außerdem erhält jeder Teilnehmer einen 10-Euro-Gutschein für unseren FERNFAHRER-Shop

Das macht den ETM Award so besonders

Die Leserwahl zu den ETM Awards ist nicht zu vergleichen mit den von Jurys oder anderen Gremien vergebenen Auszeichnungen. Welche Fahrzeuge zu den besten Nutzfahrzeugen gekürt werden, entscheiden ausschließlich Sie selbst. Da Sie Tag für Tag mit den Fahrzeugen unterwegs sind, kennt niemand die zur Wahl stehenden Kandidaten so gut wie Sie. Vor diesem Hintergrund gilt der ETM Award als wichtiger Indikator und Benchmark in der Nutzfahrzeugbranche. Ob Fahrzeuge, Retarder, Kühlaggregate oder Truckservice: Die Leserwahl wird seit 1997 nach einer einheitlichen Methodik durchgeführt. Das ermöglicht den teilnehmenden Unternehmen langfristige und tiefgreifende Vergleiche mit Wettbewerbern.

In diesem Jahr treten 253 Baureihen zur Leserwahl der Best Truck, Best Van und Best Bus um die begehrten ETM Awards an. Sollten bestimmte Modelle im Katalog der Kandidaten fehlen, haben Sie bitte Verständnis. Bei der großen Zahl an Fahrzeugen ist eine Auswahl unumgänglich.

