Der Deutsche Speditions- und Logistikverband (DSLV) dagegen hatte genau auf die Lösung gesetzt, die die Parlamentarier jetzt zurückgewiesen haben und sah darin eine Stärkung der auf Arbeitsteilung, Spezialisierung und offene Grenzen aufgebauten Logistik. Es sei nicht zu verkennen, dass im europäischen Straßengüterverkehr soziale Fehlentwicklungen entstanden seien, betonte der DSLV. Die konsequente Umsetzung des vom Ausschuss ebenfalls beschlossenen Vorschriftenpakets zu Lenk- und Ruhezeiten, Übernachtungen im Fahrzeug und zur Wochenruhezeit reiche aber aus, um die Bedingungen deutlich zu verbessern und das Fahrer-Nomadentum wirkungsvoll zu bekämpfen. Die Kontrolldichte in Europa müsse spürbar erhöht werde, einer Ausweitung des Entsenderechts bedürfe es aber dafür nicht. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte die vom Ausschuss abgesegneten Veränderungen im Vorfeld als "katastrophal2Projek eingestuft. Damit werde verhindert, dass der Lohn vor Ort bei internationalen Transporten gezahlt werden müsse, außerdem werde ermöglicht, dass das Fahrpersonal sämtliche wöchentlichen Ruhezeiten in der Fahrerkabine verbringe. Dem Geschäftsmodell der Briefkastenfirma werde so weiter Vorschub geleistet, kritisierte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Andrea Kocsis.

