Über den „Eurotunnel Border Pass“ werden Informationen, die für einen Grenzübertritt benötigt werden, zwischen dem Spediteur und Eurotunnel sowie zwischen Eurotunnel und den Grenzbehörden ausgetauscht, teilte Eurotunnel Le Shuttle Freight mit. Der digitale Pass sei sicher und Lkw-Fahrer müssten bei ihrer Ankunft an der Grenze keine Dokumente vorlegen geschweige denn das Fahrerhaus verlassen.

Virtuelle Brieftasche für den Lkw

In der „virtuellen Brieftasche“ könnten alle Informationen gespeichert werden, die einem Lkw den Grenzübertritt nach dem 1. Januar 2021 erleichtern: Zollerklärungen für transportierte Güter, gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Bescheinigungen sowie die Zulassungsnummer des Fahrzeugs - und das alles so, dass es von britischen wie französischen Behörden gleichermaßen akzeptiert wird. Der Grenzpass sei in die entsprechenden Systeme integriert, betont das Unternehmen. Die Informationen würden sicher an HMRC und DEFRA im Vereinigten Königreich und an den französischen Zoll DGDDI sowie das dortige Landwirtschaftsministerium DGAL weitergeleitet.

47 Millionen Euro für Brexit-Vorbereitungen

Sobald einer der täglich 5.000 Lkw am Eurotunnel ankommt, fährt er in einen „Pit-Stop“, wo sein Kennzeichen automatisch erfasst wird, anschließend wird seine Durchfahrt mit ordnungsgemäßen Dokumenten bestätigt. Eurotunnel hat insgesamt 47 Millionen Euro in seine Brexit-Vorbereitungen investiert. Mit dem neuen Pass soll der Verkehrsfluss an den Grenzen zukunftsweisend gesichert werden, denn unabhängig davon, ob ein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien geschlossen wird, gibt es im neuen Jahr Grenzkontrollen für den Warenverkehr.

Mehr als ein Viertel alle Güter, die zwischen Großbritannien und der EU in beiden Richtungen transportiert werden, gehen durch den Eurotunnel. Insgesamt nutzen jährlich 1,6 Millionen Lkw die Verbindung.