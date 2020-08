Zum siebten Mal haben die Leser von WERKSTATT aktuell die besten Marken aus dem Bereich Nutzfahrzeugservice gewählt. Traditionell ist die Preisverleihung dort zu Hause, wo unter Zeitdruck geschraubt wird und das Herz wahrer Lkw-Enthusiasten höherschlägt. Nämlich beim Truck-Grand-Prix am Nürburgring. Doch dann kam die Corona-Pandemie, wegen der 2020 nicht nur Branchen-Events wie die automechanika und die IAA Nutzfahrzeuge, sondern auch das Rennspektakel in der Eifel und damit auch die Preisverleihung abgesagt werden mussten. Eine richtige und nachvollziehbare Entscheidung, denn die Gesundheit aller geht am Ende des Tages vor.

Werkstatt-Profis haben abgestimmt

Doch auch Corona konnte das Engagement der Leser nicht schmälern. Wie bereits 2019 nahmen mehrere Hundert Werkstatt-Profis an der Wahl zur Best Brand Nutzfahrzeug-Service teil. Zur Wahl standen in diesem Jahr 92 Marken in 15 Kategorien. Wie im Vorjahr konnten einige Hersteller ihren ersten Platz erfolgreich verteidigen und beweisen damit, dass sich die teils jahrzehntelange Investition in das eigene Markenimage auszahlt. Hierzu gehören Bosch, Hazet, Kärcher, Liqui Moly, Sonax, Sortimo und Waeco, aber auch ATT, die seit der Fusion im Mai dieses Jahres in Maha einen neuen Partner gefunden haben.

Sieger nicht in Stein gemeißelt

Am Beispiel von Maha zeigt sich aber auch, dass ein Sieg bei der Leserwahl von WERKSTATT aktuell nicht in Stein gemeißelt ist. War der erste Platz in der Rubrik Hebeanlagen und Radgreifer 2018 und 2019 von den Marktbegleitern Nussbaum und Fuchs-Hydraulik belegt, konnte sich der Maschinenbauer aus Haldenwang 2020 seinen Rang zurückerobern. Auch in der Rubrik Achsvermessung gibt es einen Wechsel an der Spitze. Mit Beissbarth und Koch Achsmessanlagen wählten die Leser gleich zwei neue Sieger. Ebenfalls neu im Kreise der beliebtesten Werkstattmarken sind KfzWIN, die mit ihren IT-Lösungen in der Rubrik Werkstatt-Software überzeugen konnten.

Dass die Gewinner der Leserwahl Best Brand Nutzfahrzeug-Service als Gradmesser verstehen, zeigen die Siegerfotos, die von den Unternehmen dieses Jahr selbst erstellt wurden. Ob sie ihren Erfolg verteidigen können, wird die Wahl 2021 zeigen.