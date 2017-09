Das Netzwerk von IDS bietet 500 Stationen weltweit, 60 national. Alle Stationen sind nach Angaben der Kuwaitis 24 Stunden am Tag geöffnet und leicht für Lkw erreichbar. Adblue können Kunden an 400 Tankstellen aufnehmen. Die IDS Card wird in 26 europäischen Ländern akzeptiert.

(Stand: 29. September 2017)