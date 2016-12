Sachsen-Anhalt: Grünes Licht für Eurotrailer

Von Eurotrailern, die mit 17,80 Meter Höchstlänge, also einem Plus von 1,3 Meter unterwegs sind, verspricht sich der Landtag ökologische und ökonomische Effizienzsteigerungen von rund acht Prozent. Auf diesem Fahrzeug haben vier zusätzliche Euro-Paletten Platz. Zwei Fahrzeuge ersetzen drei Lkw. Damit spare man Sprit und reduziere Emissionen. Zudem sind sie für den kombinierten Verkehr geeignet, argumentiert der Landtag. Der Landtag von Sachsen-Anhalt strengt zudem eine entsprechende Änderung der Verordnung über Ausnahmen von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften für Fahrzeuge und –Kombinationen mit Überlänge an. Ein entsprechender Antrag sei bei der Landesregierung eingegangen.



Mit dieser Entscheidung wolle man das Speditionsgewerbe in Sachsen-Anhalt wettbewerbsfähig halten. Trotzdem setze sich die Landesregierung nach wie vor für die Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene und das Binnenschiff ein.



Der Eurotrailer ist in acht Bundesländern bereits im Einsatz. Nach den positiven Ergebnissen des Feldversuchs für Lang-Lkw dürfen Euro-Trailer für weitere sieben Jahre auf deutschen Straßen rollen.