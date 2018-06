Eines der Fahrzeuge ist laut LGI in der Leergutabwicklung im Einsatz, die anderen beiden beim Cross Docking in Böblingen. "Aufgrund der größeren Ladefläche müssen wir statt fünf konventionellen nur drei Lang-Lkw einsetzen", erklärt Bernhard Jung, Geschäftsbereichsleiter Freight Solutions. Bewähren sich die Fahrzeuge im Praxisbetrieb, will LGI künftig weitere Lang-Lkw anschaffen. Der Fuhrpark des Unternehmens mit Hauptsitz in Herrenberg bei Stuttgart verfügt über rund 290 Zugmaschinen und 380 Auflieger.