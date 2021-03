Die Hegelmann Group baut ihre Flotte weiter aus. Sie reagiert auf die hohe Nachfrage am FTL-Spotmarkt. Sie steigt auch in Road-Feeder-Services sowie Luft- und Seefracht ein.

Bei der Hegelmann Group stehen die Zeichen weiter auf Expansion. Der Flottenbetreiber mit Schwerpunkt Komplettladungen (FTL) strebt fürs laufende Jahr den Erwerb von 1.000 weiteren Lkw an. Aktuell sind nach Firmenangaben 4.000 Fahrzeuge für Hegelmann im Einsatz, das Gros beim Unternehmen selbst, etwa ein Fünftel bei Subunternehmern. Die erste Tranche von 550 Lkw bei Daimler sei bereits bestellt, sagt Siegfried Hegelmann, Geschäftsführer der Hegelmann Group, im Gespräch mit der Fachzeitschrift trans aktuell. Bei den 1.000 neuen Lkw handele es sich zu etwa gleichen Teilen um Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen.

Bei der Flottengröße ist für Hegelmann das Ende der Fahnenstange aber noch nicht erreicht. „Es gibt Potenzial ohne Ende“, sagt der Unternehmer. Der FTL-Markt in Europa belaufe sich auf rund 150 Milliarden Euro Umsatz. Keine der großen Flotten – seien es Girteka, Waberer’s, XPO oder sein Unternehmen – habe auch nur ein Prozent davon. Wegen der starken Zersplitterung des Marktes gilt es für Hegelmann als ausgemacht, dass es zu einer weiteren Konzentration kommen wird. Von dieser Entwicklung werde sein Unternehmen, das in Europa an 26 Niederlassungen rund 7.000 Leute beschäftigt, profitieren. „Wir wollen weiterhin signifikant wachsen“, kündigt er an und schließt dabei Zukäufe nicht aus. Für 2021 geht er wie in den vergangenen Jahren von einem zweistelligen Wachstum aus.