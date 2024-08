Amazon erhöht den Lohn in der Logistik Mindestens 15 Euro pro Stunde plus Extras

Amazon erhöht den Logistik-Einstiegslohn auf 15 Euro und mehr in Deutschland. Hinzu kommen zahlreiche Extras. Was der Versandhändler alles tut, um Fachkräfte zu finden und ans Unternehmen zu binden.

Wie schon im Vorjahr erhöht Amazon zum Herbst die Löhne in der Logistik in Deutschland. Der Einstiegslohn liegt jetzt bei mindestens 15 Euro in der Stunde. Je nach Qualifikation und Position ist aber auch deutlich mehr möglich.

Amazon lockt nicht nur mit Weiterbildungen

Das entspreche einer Steigerung um 39 Prozent in den letzten 5 Jahren, heißt es seitens des Unternehmens. Nach 2 Jahren Betriebszugehörigkeit bei Amazon werde der durchschnittliche Jahreslohn in der Logistik bei 39.000 Euro brutto liegen. Dazu kommen Zusatzleistungen wie die Förderung von Weiterbildungsangeboten mit bis zu 8.000 Euro. Zu den Kooperationspartnern gehören unter anderem die Dekra Akademie sowie die Industrie- und Handelskammern. Aber auch das kostenlose Deutschlandticket im Wert von 49 Euro gehört zu den Zusatzleistungen. Für Fachkräfte sowie Teamleiterinnen und Teamleiter plant Amazon eine Erhöhung auf 21 Euro brutto pro Stunde und mehr. Die Erhöhungen soll ab September 2024 umgesetzt werden, wenn der Betriebsrat zugestimmt hat.

Amazon braucht 4.000 neue Angestellte

„Unsere Kolleginnen und Kollegen sind das Herz und die Seele unserer Logistik. Amazon hat in Deutschland seit 2014 jedes Jahr ihre Löhne erhöht. Wir wollen hier attraktive Arbeitsplätze schaffen und ermöglichen so Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen, für sich den passenden Job zu finden“, sagt Rocco Bräuniger, Country Manager Amazon Deutschland – und macht damit Werbung fürs eigene Unternehmen. Und das ist vonnöten: Denn bei Amazon Deutschland entstehen bis Ende 2024 rund 4.000 neue Arbeitsplätze.

Expansion des Versandhändlers geht weiter

Ursächlich dafür sind drei neuen Logistikzentren: In Horn-Bad Meinberg (Nordrhein-Westfalen) startet der Betrieb im Spätsommer 2024, in Erfurt (Thüringen) war der Start im Mai 2024 und Großenkneten (Niedersachsen) nahm im August 2023 den Betrieb auf. Durch diesen Ausbau wird Amazon bis Ende dieses Jahres auf 40.000 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland wachsen. Darüber hinaus werden Arbeitsplätze in Dummerstorf geschaffen, wo Amazon noch 2024 ein Logistikzentrum eröffnen wird.

