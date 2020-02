Ohne Pause geht es nicht. Fahrer finden daher seit einigen Jahren in der FERNFAHRER Truck Stops App einfach und schnell den nächsten Autohof. Da gibt es natürlich wie so oft Licht und Schatten. Wir haben eure Bewertungen ausgewertet und stellen hier die Glanzlichter vor.

Mehr als 145.000 Nutzer haben sich bereits die kostenlose ­FERNFAHRER Truck Stops App auf ihr Smartphone oder Tablet heruntergeladen. Dabei kann die App noch viel mehr, als ­einfach nur die Adresse eines Autohofs ­anzuzeigen. Sie informiert beispielsweise auch darüber, welche Dienste der Autohof ­anbietet. Gleich zum Start der App blickt der Nutzer auf die Übersichtskarte und sieht dort sofort die relevanten Punkte in seiner Nähe, ob Tankstelle oder Restaurant. Zugleich lässt sich die Datenbank auch über eine leicht zu bedienende Suchfunktion gezielt durchforsten. Mit einem einfachen Fingerdruck können sich die Nutzer zum Beispiel via Google Maps direkt zum jeweiligen Autohof navigieren lassen.

Fahrer können in der App direkt Feedback hinterlassen

Die Funktion Rampen-Guide sammelt zudem Daten von Laderampen, um Lücken in den Frachtpapieren zu schließen – aber auch, um die Qualität und die Abläufe an Rampen zu verbessern. Die fehlende Wertschätzung gegenüber Fahrern ist auch dort oft an der Tagesordnung. Umso wichtiger ist es also, dass Fahrer in der App direkt und einfach Feedback hinterlassen können. Das gilt nicht nur für die Rampen, sondern ­natürlich nach wie vor auch für die Auto­höfe. Mittlerweile ist es möglich, Orte in der App zu bewerten, also beispielsweise Raststätten, Werkstätten oder die besagten Rampen. Gerade dort helfen die Bewertungen aus der App den Verladern dabei, die Situation an der Rampe zu verbessern. Mit dem neuen Update kann der Nutzer alle seine Bewertungen übrigens in seinem eigenen Profil im Blick behalten. Außerdem kann man Informationen zu einem Standort bearbeiten und so anderen Fahrern helfen, damit die nicht vor verschlossenen Türen stehen müssen.

Foto: ETM Die Wertung in den Kategorien "Parkplatz", "Essen" und "Sauberkeit". Im PDF finden sie eine Gesamtübersicht.

Seit 2016 küren wir jedes Jahr die besten Autohöfe. Basis sind die Bewertungen der Nutzer in der App. In verschiedenen Kategorien können sich die Standorte bei den Fahrern beweisen. Fünf Kategorien sind für den Titel des besten Autohofs entscheidend: „Parkplatz“, „Qualität des Essens“, „Freundlichkeit der Mitarbeiter“, „Sauberkeit der Anlagen“ und „Preis-Leistung“. Zusätzlich gibt es einen Gesamtsieger. In diesem Jahr wurden 334 Autohöfe in 6.950 Bewertungen klassifiziert. Dabei kann ein Autohof von einem Nutzer nicht zweimal bewertet werden. Sollte der Nutzer seine Meinung ändern, kann er seine aktuelle Bewertung aber einfach überschreiben. Das Bewertungsschema ist denkbar einfach und folgt der Logik, die im Internet gang und gäbe ist. Fünf Sterne sind maximal zu ­vergeben. Dabei markiert, anders als bei Schulnoten, ein Stern das schlechteste Ergebnis. Fünf Sterne gibt es nur für die Besten.

Der Bergler-Autohof Windischeschenbach setzt sich durch

Während die Gesamtwertung den Durchschnitt aller Bewertungen zugrunde legt, basieren die einzelnen Teilkategorien zur besseren Vergleichbarkeit auf einem gemittelten Wert aus Gesamtbewertung und den Sternen für die einzelne Kategorie.

Foto: ETM Die Wertung in den Kategorien "Freundlichkeit", "Preis-Leistung" und die Gesamtwertung. Im PDF finden sie eine Gesamtübersicht.

An der Spitze setzt sich in jeder einzelnen Kategorie und entsprechend auch in der Gesamtwertung der Bergler-Autohof Windisch­eschenbach durch. Mit einer Gesamtnote von 4,98 Sternen schrammt er nur ganz knapp an der perfekten Wertung vorbei. Damit räumt der freie Betrieb zum dritten Mal in Folge diesen Titel ab. Und diesmal konnte das Team seine Gesamtwertung sogar noch steigern: Im letzten Jahr war Windischeschen­bach noch auf eine Gesamtpunktzahl von 4,66 gekommen. Den zweiten Platz teilen sich der Shell-Autohof Berg und der Hoyer-Autohof Soltauer Heide, beide keine Unbekannten in unserem jährlichen Ranking. Mit jeweils 4,80 Sternen rangieren auch sie nahe an der Bestnote. In den einzelnen Unter­kategorien leisten sich die beiden allerdings jeweils minimale Ausrutscher. Bei der Preis-Leistung landet Berg nur auf Platz fünf. Soltauer ­Heide muss sich im Kapitel Parkplatz mit dem 13. Rang zufriedengeben. Auf dem vierten Gesamtrang folgt ganz knapp der Shell-Autohof Schwegenheim mit 4,79 Sternen. Insgesamt liegt das Niveau der besten Auto­höfe aber recht hoch. Unter den Top 27 rutscht keiner unter die Viersternemarke.

Voraussetzung, um in die Wertung aufgenommen zu werden, ist auch, dass die Auto­höfe eine gewisse Mindestzahl an Bewertungen erhalten haben. Sonst könnten schon wenige Bewertungen im Folgejahr enorme Ausschläge nach oben oder unten ver­ursachen. Wichtig für das Ranking ist aber das Gesamtbild der Autohoflandschaft auf den deutschen Straßen. So zeigt die Um­frage einen guten Querschnitt durch die ­Meinungen aller Nutzer der kostenlosen ­FERNFAHRER Truck Stops App.