Lange mussten Kunden auf ihn warten, jetzt ist der Mercedes-Benz eCitaro da, und er brilliert in allen Disziplinen, die für einen Elektrobus wichtig sind. Wir haben uns den erfolgreichsten Stadtbus Europas in seiner strombetriebenen Version näher angeschaut.

Wer in Europa „Stadtbus“ sagt, der liegt nicht ganz falsch, wenn er gleich „Citaro“ hinterher sagt – immerhin kann der Wagen, der 1997, also vor mehr als 20 Jahren erstmals in Stuttgart vorgestellt wurde, auf eine Lieferhistorie von mehr als 50.000 Einheiten zurückblicken. Darunter auch viele Modelle mit alternativen Antrieben bis hin zu den ersten Brennstoffzellen-Bussen im Jahr 2002 und den BlueTec-Hybriden mit den ersten radnabennahen Elektromotoren. Allein die Masse der Flotten, die bis heute unterwegs sind, fährt immer noch mit dem guten alten Verbrennungsmotor, um den sich die Mannheimer seit Jahrzehnten an historischer Stätte verdient gemacht haben: Zuletzt optimierten sie ihre Sechszylinder mit einem milden Hybridsystem, das nochmals rund 8,5 Prozent einsparen kann. Aber es hilft alles nichts – die Weichen in Richtung emissionsfreie Zukunft sind gestellt, und auch die deutschen Hersteller mit eigener Motorenfertigung tun gut daran, den Zeitenwechsel mit voranzutreiben. Bisher schien das nicht recht voranzukommen, Spott und Häme der Öffentlichkeit und Ärger der Kunden ergossen sich zuweilen massiv über die deutschen Hersteller.