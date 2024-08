DAF-Design-Wettbewerb Zeichnet eure Traum-Kabine!

Mit dem Start von XF, XG und XG+ hat DAF Trucks 2021 wahrlich neue Maßstäbe gesetzt. Die Premiere glich einem Paukenschlag in der Branche – neudeutsch könnte man von einer Zeitenwende sprechen. Als erster Lkw-Hersteller hat DAF mit dieser Fahrzeuggeneration die neuen europäischen Längenregeln genutzt, um die Trucks nach vorn hin aerodynamischer zu gestalten und nach hinten wertvollen Raum für die Fahrer zu gewinnen. Laut der Niederländer standen in der Entwicklung drei Punkte allem voran: Effizienz, Sicherheit und Fahrerkomfort. Heute lässt sich sagen: Das Engagement hat sich ausgezahlt! Die neuen DAF wurden vielfach ausgezeichnet – man denke nur an den prestigeträchtigen „Truck of the Year“-Titel, den die Niederländer 2022 mit XF, XG und XG+ und 2023 mit dem XD abräumten.

Euren Ideen sind keine Grenzen gesetzt!

Jetzt aber seid ihr gefragt! Seid dabei beim DAF CAB DESIGN CONTEST 2024, den DAF Trucks gemeinsam mit dem FERNFAHRER ins Leben ruft. Wir wollen eure zeichnerischen Gedanken und Designvorschläge! Wie könnte die ohnehin üppige 12,5-Kubikmeter-Kabine des XG+ künftig aussehen? Was könnte noch integriert werden, das euch im Alltag unterstützen würde? Euren Vorstellungen sind keine Grenzen gesetzt, ihr könnt digitale Zeichnungen, Blei- oder Buntstiftskizzen, Scribbles oder Ähnliches einreichen. Einzige Voraussetzung: Eure Entwürfe müssen sich aufs Kabineninterieur fokussieren. Es geht nicht um ein neues Fahrerhausdesign, nur das Innere soll das Ziel eurer Kreativität sein. Am Ende könnte euer Entwurf dann sogar in die Entwicklung realer DAF-Lkw einfließen!

Der Gewinn: eine Reise nach Eindhoven

Nutzt also diese einmalige Möglichkeit und nehmt teil! Mit etwas Glück gehört ihr am Ende (Einsendeschluss: 30. September 2024) zur Finalisten-Gruppe, die am 22. November 2024 ins DAF-Werk nach Eindhoven reisen wird, um die Produktion und das DAF-Museum zu besichtigen. Gekrönt wird diese Reise durch einen Workshop mit einem der Schöpfer der neuen DAF-Baureihen: dem Senior Direktor Styling und Design bei DAF Trucks, Bart van Lothringen.

Meldet euch per Post oder Mail!

Bitte reicht eure Vorschläge entweder postalisch ein an Redaktion FERNFAHRER, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart oder digital an info@fernfahrer.de mit dem Betreff „DAF Cab Design Contest“. Vorlagen mit Grundmaßen der Kabine findet ihr unter diesem Artikel.

FERNFAHRER und DAF Trucks Deutschland wünschen euch viel Spaß beim kreativen Schaffen und viel Erfolg!

Download DAF Kabinen-Grundriss von vorn (PDF, 1,29 MByte) Kostenlos

Download DAF Kabinen-Grundriss von hinten (PDF, 2,60 MByte) Kostenlos

Download DAF Kabinen-Grundriss von der Seite (PDF, 3,50 MByte) Kostenlos