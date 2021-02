Lässt er den Blick aus dem Fenster schweifen, sieht er schneebedeckte Gipfel. Bei klarem Wetter reicht die Sicht aus seinem Büro in Kempten bis zur Zugspitze. Wer keinen Bezug zu den Bergen hat, würde sich aus diesem Panoramablick nichts machen. Burkhard Eling aber hat einen Bezug zu den Bergen. „Ich versuche in jeder freien Minute draußen zu sein“, sagt er.

Mit der gleichen Ausdauer, wie er in seiner Freizeit gerne Berge erklimmt, hat der 49-Jährige nun auch im Beruf den Aufstieg an die Spitze gemeistert. Achteinhalb Jahre nach seinem Eintritt bei Dachser ist Eling zum Vorstandsvorsitzenden des Logistikdienstleisters aufgerückt. Der bisherige Finanzvorstand (CFO) folgt Bernhard Simon, der seit 2005 an der Spitze des Unternehmens stand und Mitte des Jahres den Vorsitz im Verwaltungsrat übernimmt.

Fünf Manager bilden den neuen Dachser-Vorstand

Einsamkeit auf dem Gipfel droht Eling nicht, denn vier Manager bilden mit ihm den Vorstand des Familienunternehmens und planen mit ihm gemeinsam die weitere Marschroute. Von Robert Erni abgesehen, der von Panalpina kam und Eling als CFO nachgefolgt ist, handelt es sich bei den anderen um langjährige Dachser-Entscheider, mit denen Eling schon vorher vertrauensvoll zusammenarbeitete. Dies sind Alexander Tonn (Road Logistics), Stefan Hohm (IT & Development) und Edoardo Podestà (Air & Sea Logistics). „Wir haben uns mit langer Perspektive auf die Aufgaben vorbereiten können“, erzählt der frischgebackene Vorstandschef. „Und wir haben auch schon das vergangene Jahr genutzt, um uns als Team zu formen.“ Dass mit Erni ein externer Manager den Vorstand komplettiert, empfindet Eling als Bereicherung und Abrundung des Teams.

Lesen Sie auch

Dachser prüft Alternativen zum Diesel Wasserstoff-Lkw für Hauptläufe geeignet

Trotz der Unterstützung der Kollegen räumt Eling ein, dass er großen Respekt vor der neuen Aufgabe habe. Bernhard Simon habe als Unternehmer und Familienmitglied Dachser stark geprägt. „Mit mir kommt ein externer CEO, der eine andere Rolle einnimmt.“ Er pflege jedoch einen intensiven Austausch mit seinem Vorgänger und der Unternehmerfamilie. Eine große Hilfe sei ferner, dass er als CFO neben Finanzthemen immer auch in strategische Themen involviert gewesen sei, nun also nicht komplettes Neuland betrete.

Ebenfalls von Vorteil für Eling: Er hatte Zeit, um sich warmzulaufen. Der Wechsel war von langer Hand geplant; nahezu fünf Jahre sind vergangen, seit Simon ihn fragte, ob er sein Nachfolger werden wolle. Noch immer ist Eling dieser Moment präsent. „Es war im April 2016 bei einem Management-Meeting in den USA“, sagt er, ohne nachdenken zu müssen.

Attraktives Jobangebot beim Laufen am Strand

Streng genommen erfolgte die Frage nicht im Meeting, sondern außerhalb: Dachser-typisch findet man sich früh am Morgen zur Joggingrunde zusammen, um Sauerstoff zu tanken, etwas für die Kondition zu tun und sich in lockerer Form aufs anstehende Meeting abzustimmen. „Das ist eine gute Gewohnheit“, berichtet Eling. Einen schönen, weitläufigen Strandabschnitt habe man gerade passiert, auch daran erinnert sich der begeisterte Sportler noch, als seine weitere Dachser-Karriere in Charleston, South Carolina, buchstäblich ihren Lauf nahm.

Lesen Sie auch

Mitarbeit im Interessenverband DWV Dachser forciert Wasserstoff-Engagement

Wie lange er danach verschnaufen musste? „So viel Bedenkzeit habe ich gar nicht gebraucht“, sagt der gebürtige Westfale, der an der Technischen Universität in Braunschweig studiert hat. „Meine Familie stand voll hinter meiner Entscheidung“, sagt er. Schon als er 2012 zu Dachser gewechselt sei, habe er das aus voller Überzeugung und mit dem Rückhalt der Familie getan. Damals war mit der Entscheidung zusätzlich noch ein Umzug mit viel Kontrastprogramm verbunden, tauschten die Elings doch den Ballungsraum gegen die Berge ein.

Anpassungsschwierigkeiten hatte der Diplom-Wirtschaftsingenieur aber nie. Er war zuvor lange im Rhein-Main-Gebiet zu Hause, ebenso wie er auch eine Auslandsstation in Washington oder während des Studiums ein Semester in Neuseeland absolviert hatte. Überraschender als die Offenheit für die neue Umgebung erscheint beim Blick in Elings Vita vielleicht die Bereitschaft, in eine andere Branche zu wechseln: Der Experte für Zahlen und Controlling war lange in der Baubranche tätig – in Führungsfunktionen bei Größen wie Hochtief, Philipp Holzmann oder Bilfinger beziehungsweise unterschiedlichen Tochterfirmen des Konzerns.

Von klein auf immer Kontakt zur Baubranche

Woher das Interesse am Bau rührte? „Mein Vater hatte ein Architekturbüro“, erzählt der neue Dachser-CEO. „Von klein auf hatte ich dadurch immer Kontakt zu Baustellen und habe alle Praktika auf dem Bau verbracht.“ So gesehen, sei der Weg vorgezeichnet gewesen. Er sei noch jung zu Verantwortung gekommen und weiß diese Erfahrungen zu schätzen. Einzig eine Erfahrung sei entbehrlich: die Insolvenz bei Philipp Holzmann, die er miterlebte. „Andererseits lernt man in dieser Phase auch eine Menge.“

Und Verbindungen zur Logistik gebe es in der Baubranche auch. „Viele werden überrascht sein, wie viel Logistik auf Baustellen stattfindet“, sagt Eling. Natürlich habe er aber kein tiefes Wissen etwa von Stückgutverkehren gehabt, als Bernhard Simon ihm damals die Stelle als CFO bei Dachser anbot. Trotzdem sei er neugierig gewesen. Und natürlich unterzog der Bau- und Architekturprofi bei seinem ersten Gespräch in Kempten die Dachser-Zentrale einem schnellen Screening. Das Resümee: „Sie ist architektonisch beeindruckend.“ Mehr noch aber hebt er das Niveau des gesamten Netzwerks und der Niederlassungen hervor. „Egal, in welcher Region man eine Niederlassung besucht: Die Gebäude sind allesamt 1a in Schuss“, lobt Eling, war er doch anfangs viel gereist, um die Dachser-Welt kennenzulernen.

Lesen Sie auch

Neuer CEO Burkhard Eling Neuer Dachser-Vorstand beginnt Arbeit

Waren die Immobilien für Eling immer ein Blickfang, standen sie aber nicht im Mittelpunkt der Reisen. „Es ging darum, sich mit den Landesorganisationen und Führungspersönlichkeiten auszutauschen und dabei tief in die Logistik einzutauchen“, erzählt der Dachser-CEO. Jeweils mehrere Wochen sei er vor Ort gewesen, um sich ein Bild von den Abläufen und Gegebenheiten zu machen. Ob Road Logistics, Air & Sea Logistics, Dispo, Lkw-Auslieferung oder nächtlicher Umschlag: Eling bekam Einblicke in alle Unternehmensaktivitäten. Gerade für einen Finanzmann sei das wichtig. „Wenn Sie kein Verständnis fürs Operative haben, sind Sie nicht in der Lage, die richtige Schrittlänge zu definieren, die für eine strategische Reise möglich ist.“

Die umfassenden Einblicke in die Praxis waren 2012 Teil der Einarbeitung. Im Juli 2013 dann trat Eling die Nachfolge von Dr. Dieter Truxius als CFO an und verantwortete in dieser Zeit unter anderem die weltweite Einführung von SAP und den Übergang in die europäische Rechtsform SE. Zudem begleitete er die Integration des spanischen Logistikdienstleisters Azkar unter das Dach von Dachser.

Mission: der integrierteste Logistikdienstleister sein

So unterschiedlich die Themen waren, an denen er arbeitete, so sehr habe er dabei die Stärken von Dachser wahrgenommen. Eling braucht nicht lange, um sie zu benennen: „Eine hohe Integrationsleistung mit einem hohen Qualitätsangebot in Richtung Kunden“, sagt er. Und immer handele man auf der Basis von Werten, die für ihn Teil der Dachser-DNA sind. „Meinen Vorstandskollegen und mir ist es sehr wichtig, das Werteverständnis zu bewahren und in die Zukunft zu tragen.“ Natürlich gebe es auch eine klare Mission, der sich auch das neue Management verschrieben habe: „Wir wollen der weltweit integrierteste Logistikdienstleister sein.“

Lesen Sie auch

Lagerverwaltung und Distribution in Berlin Dachser verantwortet Impfstofflogistik

Doch welche Themen sind weniger strategischer, sondern ganz praktischer Natur und erwarten den neuen Dachser-CEO? Die Antwort überrascht wahrscheinlich nicht: Corona und Brexit – „beides hochkomplexe Angelegenheiten“, wie Eling sagt. Bei beiden Themen sei es gelungen, die Lieferketten aufrechtzuerhalten, wofür es viel positives Feedback der Kunden gegeben habe.

Eine Prognose, wie es bei diesen Themen weitergeht, wagt aber auch Eling nicht. Klar ist jedoch auch für ihn, im Job wie im Privaten: „Jeder freut sich auf persönliche Begegnungen und auf die Zeit, wenn es wieder normalere Verhältnisse gibt.“ Bis dahin treten Reisen in den Hinter- und Videokonferenzen in den Vordergrund.

Eling ist für fast jede Ausdauersportart zu haben

Worauf Corona aber kaum Einfluss hatte, sind Elings Freizeitgestaltung und sein Drang, Zeit beim Sport und im Freien zu verbringen. Ob Bergsteigen, Skifahren, Laufen, Radfahren oder Schwimmen – für nahezu jede Ausdauerdisziplin ist der Freizeitsportler zu haben, gern auch in Kombination.

Eine Präferenz für eine Sportart habe er dabei nicht, sagt Eling. Die Abwechslung und Kombination mache es aus. Dass Freizeit und Sport angesichts des Zeit- und Arbeitspensums eines CEO auf der Strecke bleiben müssen, hofft und glaubt Eling nicht. „Es ist immer auch eine Frage des Ausgleichs und dient zum Erhalt der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit.“ Daher dürfte es hier wohl kein Spannungsfeld geben, sondern eher eine Art Symbiose. Ohne entsprechende Ausdauer sind Gipfel nun mal schwer zu erklimmen.