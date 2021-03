Dr. Christian Kaufmann, Sanierungsexperte der Pluta Rechtsanwaltskanzlei und seit Dezember Insolvenzverwalter der Spedition Diedrich Meyer, hat demnach die Nachfolgelösung für das Unternehmen erzielt. Die B-LOG Bulk aus Brake übernimmt den Geschäftsbetrieb im Rahmen einer übertragenden Sanierung mit Wirkung zum 1. März, auch die derzeit 22 Mitarbeiter werden übernommen.

„Wir haben einen renommierten Investor gefunden und damit die bestmögliche Lösung für alle Beteiligten erzielt. Bedanken möchte ich mich vor allem bei den Mitarbeitern, die in den vergangenen Wochen mit uns an einem Strang gezogen haben“, sagt Sanierungsexperte Dr. Kaufmann. Profitiert habe Diedrich Meyer vor allem von der Erfahrung in der Logistik und des Transports im Bereich des Kaffees und zugehöriger Produkte.



„Im Rahmen des bei B-LOG angestrebten Wachstums und Ausweitung der Geschäfte im Bereich Kaffee macht die Übernahme des Traditionsunternehmens Diedrich Meyer absolut Sinn. Wir werten hiermit unser Kontrakt- und Transportlogistik-Portfolio im Kaffee-Segment weiter auf“, sagt Ingo Schreiber, Vorstand der L.I.T. aus Brake.

Joint Venture mit Erfahrung im Bereich Kaffee



Joint-Venture-Partner J. Müller Weser bietet demnach Hafendienstleistungen in verschiedensten Spezialgebieten und hat demnach eine eigene Kaffee-Sparte. Das Unternehmen bietet demnach in Bremen Umschlag, Lager und Transport an und ist laut Pluta „ein wichtiger Partner für die Rohkaffee-Ströme von Übersee nach Deutschland und Europa“.