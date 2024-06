Ausgabe 7-8/2024 Neuer FERNFAHRER erscheint

Mit neuem Konzept und unter dem Titel „Best of New Transportation“ geht die Leserwahl von FERNFAHRER, trans aktuell und eurotransport.de in eine neue Runde. Bis zum 20. Juli können unsere Leser online über die teilnehmenden Hersteller und Dienstleister urteilen – und dabei hochwertige Preise gewinnen. Alles Wissenswerte zur Leserwahl 2024 findet ihr in dieser extradicken Doppelausgabe. Sie ist mit einem Rückblick auf die Anfänge der Nutzfahrzeug-Oldtimerszene, mit dem Bericht über die Retro Classics in Stuttgart und dem DAF 95-500 von 1994 auch besonders für Oldtimer-Fans ein Leckerbissen.

Neuer Scania-Supertruck für Heide-Logistik

Außerdem im FERNFAHRER 7-8/2024: Auch Volvo entwickelt Wasserstoff-Verbrenner; DAF will Probleme mit Diesel-Injektoren lösen; Facelift für den Mercedes-Benz eVito; Vorschau Truck-Grand-Prix 2024; Trucker- & Country-Festival Geiselwind; US-Truck-Modelle; Brennpunkt Lkw-Kontrollen; Start in die Truck-Rennsaison in Misano; Scania-Hauber für Heide-Logistik; neue Fälle aus der Autobahnkanzlei, Leser-Fotoalbum, Conrad-Modell zu gewinnen und vieles mehr.

Viel Freude beim Lesen wünscht die Redaktion!

Hier könnt ihr das Heft bestellen.