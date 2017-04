Tesla-Chef Elon Musk dringt in Lkw-Klasse vor: Tesla kündigt E-Lkw für September an

Wie US-Präsident Donald Trump nutzt auch Tesla-Chef Elon Musk den Kurznachrichtendienst Twitter für spektakuläre Ankündigungen. "Sattelzug-Vorstellung für September", ließ der Unternehmer zu Ostern die Branche wissen und löste damit ein großes Medienecho aus.

Bereits im Juli vorigen Jahres hatte Musk einen entsprechenden Masterplan vorgestellt und darin unter anderem den Bau eines Elektro-Lkw in Aussicht gestellt. Seine Mitarbeiter haben die Pläne zur Elektrifizierung des Schwer-Lkw offenbar schneller umgesetzt als von vielen erwartet. "Das Team hat einen tollen Job gemacht", lobte der Tesla-Chef über Twitter. Musk kündigte ferner an, in den nächsten 18 bis 24 Monaten einen elektrischen Pick-up zu enthüllen.