KEP-Tage 2017: KEP-Kongress: Zukunft der letzten Meile

Demografischer Wandel, Änderungen im Konsumverhalten und technische Trends, um nur einige Faktoren zu nennen, die künftig die Zustelloptionen auf der letzten Meile beeinflussen werden. Was sich alles ändern könnte zeigt die ZF-Zukunftsstudie von Prof. Dr.-Ing. Uwe Clausen vom Fraunhofer-Instituts für Materialfluss und Logistik (IML) und seinem Team.

Roboter können bis zu 400 Millionen Zustellungen übernehmen

Clausen, der unter anderem auch als European Operations Director bei Amazon.com tätig war, kennt die KEP-Branche nicht nur aus wissenschaftlicher, sondern auch aus Unternehmenssicht. Sein Vortrag widmet sich künftigen Zustellprozessen und welchen Beitrag autonomes Fahren, Elektromobilität, Drohnen- und Roboterzustellung zur Entlastung der Innenstädte leisten können. Zwar sind Drohnen und verschiedene Pilotprojekte, die damit realisiert werden, in aller Munde, doch das Potenzial sehen die Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts IML woanders. "Für die Zustellungen durch Transportroboter sehen wir ein Potenzial bis zu 400 Millionen Zustellungen pro Jahr, was damit um mehr als das Zehnfach über dem der Flugdrohnen liegt", heißt es in der ZF-Zukunftsstudie 2016. Doch was ist mit Entwicklungen, wie dem 3D-Druck und welchen Einfluss haben die stetig steigenden Anforderungen an Umweltverträglichkeit, leiser Logistik und CO2-Reduktion? Diesen Aspekten widmet sich nicht nur die ZF-Zukunftsstudie, sondern auch der Vortrag von Prof. Uwe Clausen auf dem KEP Kongress am 26. April 2017.

Anmeldung zum KEP-Kongress

Neben Fachvorträgen und einer Podiumsdiskussion haben die Kongressteilnehmer die Gelegenheit, die Experten anzusprechen und sich mit den Kollegen zu vernetzen. Die Teilnahme am Kongress ist kostenpflichtig: Standardpreis (499 Euro netto zzgl. MwSt.) und Mitglieds-/Abonnentenpreis (449 Euro netto zzgl. MwSt.) für trans aktuell-Abonnenten, DEKRA-Mitglieder und Mitglieder der Branchenverbände BIEK und BdKEP. Weitere Informationen und Anmeldung unter KEP-Kongress2017.