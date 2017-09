Feldversuch eHighway in Schleswig-Holstein

Feldversuch mit Oberleitungs-Lkw kommt voran

Die Projektpartner des geplanten Feldversuchs mit Oberleitungs-Lkw in Schleswig-Holstein sind einen weiteren Schritt vorangekommen. Die Akteure hinter dem Projekt haben in Kiel eine entsprechende Realisierungsvereinbarung unterzeichnet, wie die Landesministerien für Energiewende und für Verkehr in einer gemeinsamen Erklärung bekannt geben.