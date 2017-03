Advertorial: Alles für das Kühlsystem

Europas führender Nutzfahrzeugteilehändler hat es sich zum Ziel gemacht, seinen Kunden nicht nur einzelne Produkte anzubieten, sondern komplette Systeme zu bedienen. In diesem Zuge hat EUROPART das Sortiment rund um die Motorkühlung kräftig ausgebaut und bietet nun alles für den Kühlkreislauf an. Das breite Sortiment umfasst neben Wasserpumpen, auch Kühler, Kühlmittelausgleichsbehälter, Kühlwasserschläuche, Thermostate sowie Lüfter-Viscokupplungen. Ganz neu im Premium Parts Sortiment sind aktuell die Kühlmittelschläuche und Thermostate, die für eine sehr breite Fahrzeuganwendung verfügbar sind.

Produktneuheiten für den Kühlkreislauf

Bei den neuen EUROPART Kühlmittelschläuchen können sich Kunden auf eine hohe Qualität sowie eine hohe Passgenauigkeit und Funktionssicherheit verlassen. So bestehen die Kühlmittelschläuche aus dem Kautschuk EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) in Erstausrüsterqualität mit einem Textilgeflecht aus Polyester (PET). Dadurch erfüllen die Kühlmittelschläuche alle Anforderungen nach DIN ISO 73411 und SAE J20, sie sind extrem druck- und temperaturbeständig (-40°C bis +120°C) und dennoch so flexibel, dass alle Wank- und Nickbewegungen des Motors problemlos aufgenommen werden.

Die EUROPART Thermostate werden ausschließlich aus hochwertigen Materialien gefertigt, hier wird auf exakte Einhaltung aller funktionsrelevanten Abmessungen im Herstellungsprozess geachtet. Dadurch ist sichergestellt, dass die Öffnungstemperatur präzise eingehalten wird und somit die Kühlmitteltemperatur genau nach Herstellervorgabe eingehalten und geregelt wird. Die benötigten Dichtungen sind im Lieferumfang enthalten.

EUROPART Premium Parts

Das Sortiment der EUROPART Premium Parts umfasst heute mehr als 7.000 Ersatzteile, jährlich kommen etwa 500 neue Teile dazu. Dabei konzentriert sich EUROPART vor allem auf folgende Produktgruppen: Bremsen, Fahrwerksteile, Filter, Motorenteile, Beleuchtung und Elektrik, chemische Produkte, Werkstattausstattung und Werkzeuge, Karosserie- und eine Vielzahl an Fahrzeug-Bauteilen sowie sonstiger Ausstattung und Zubehör. Alle Produkte der EUROPART Premium Parts, sind sowohl durch interne Audits als auch von unabhängigen Organisationen nach hohen deutschen Qualitätsstandards kontinuierlich geprüft und werden nach den Anforderungen der Kunden stetig weiterentwickelt. Wie gut sich die Qualität im Alltag bewährt, zeigt nicht nur der zuverlässige und erfolgreiche Einsatz der EUROPART Premium Parts im Truck Racing, sondern auch die sehr geringe Reklamationsquote der Eigenmarkenprodukte, die auf OE-Niveau liegt.

EUROPART geht mit Hausmesse BESTZEIT deutschlandweit On Tour

Vom 06. Mai bis zum 24. Juni lädt EUROPART an insgesamt sechs Standorten zu einem Branchen Meet & Greet und präsentiert gemeinsam mit namhaften Partnern Neuheiten und Produkte aus den Bereichen NFZ und Werkstatt. Standorte sind neben der Unternehmenszentrale in Hagen, Frankfurt, Hamburg, Radeburg, Berlin und München.