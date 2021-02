Im Hightech-Labor des Achsenherstellers SAF-Holland tüfteln Ingenieure an der Elektrifizierung des Aufliegers. Wir wollen wissen, wofür der Aufwand gedacht ist und was der Fahrer von der ganzen Technik merkt.

Eigentlich ist das Versuchslabor von SAF-Holland top-secret. Schließlich geht es um die Achstechnologie der Zukunft. Doch für eurotransportTV machte das Unternehmen eine Ausnahme. Julian Hoffmann, Leiter Test & Technik, durfte sich ein wenig umschauen im Labor und ging danach auf Probefahrt mit einem Testfahrzeug. Mit an Bord, der letzte Entwicklungsstand der Rekuperationsachse vom Typ Trackr. Die Anforderungen sind hoch: Die Achse soll als zusätzliche Energiequelle dienen und damit den Kraftstoffverbrauch des Gesamtzuges senken.

E-Achse - Funktion und Nutzen

Wie das funktioniert? Rekuperation bedeutet, dass Bewegungsenergie in elektrische Energie umgewandelt wird, etwa beim Bremsen. Die Energie wird dann in einer Lithium-Ionen-Batterie zwischengespeichert und anschließend für Nebenverbraucher im Trailer genutzt. Das können Ladebordwände, Pumpen oder auch Kühlsysteme sein. Das System soll bereits im nächsten Jahr in Serie gehen. Davon profitiert nicht nur die Umwelt. Welche Vorteile die Lkw-Fahrer haben, erfahren Sie im Video.

