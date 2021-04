Drei Monate und 40.000 Kilometer testete Lkw-Fahrerin Melanie Jasper von der Spedition Bartkowiak den neuen Schmitz Cargobull-Curtainsider mit absenkbarem Heck – mit erstaunlichen Ergebnissen. eurotransportTV zeigt auf, warum die Hightech-Auflieger der EcoGeneration so extrem effizient unterwegs sind und was das für die Fahrer heißt.

Weniger Luftwiderstand, weniger Verwirbelungen und damit weniger Kraftstoffverbrauch – so lautet die Erfolgsformel der neuen Trailergeneration von Schmitz Cargobull. Dabei fällt vor allem die ungewöhnliche Tropfenform des Curtainsider ins Auge. Der Auflieger lässt sich am Heck hoch und herunterfahren und passt sich so der Höhe der Ladung an. Der Hersteller bietet die neue EcoGeneration in drei Varianten an. Bei der Spedition Bartkowiak kam die Variante EcoFlex zum Einsatz (Aufpreis rund 2.500 Euro). Insgesamt war der Trailer drei Monate und 40.000 Kilometer mit Lkw-Fahrerin Melanie Jasper unterwegs.

Rechnet sich die Investition in die EcoGeneration überhaupt?

Im Fahrprofil von Melanie Jasper auf jeden Fall. Sie kann tatsächlich 77 Prozent aller Fahrten im abgesenkten und damit aerodynamisch vorteilhafteren Modus durchführen. Das hängt ganz einfach von ihrer Ladung ab, die oft nicht die volle Höhe benötigt. Über die große Testdistanz von 40.000 Kilometern zeigte sich das deutlich im Kraftstoffverbrauch: Im abgesenkten Zustand lag der Sattelzug bei 25,81 Liter Diesel pro 100 Kilometer, im Normal-Zustand bei 29,07 Liter. Das entspricht 11,21 Prozent weniger Verbrauch – ein respektables Ergebnis.

Bleibt die Frage nach der Alltagstauglichkeit und dem Fahrverhalten. Spürt man es eigentlich, dass man einen besonders windschnittigen Auflieger zieht? Und wieviel Aufwand müssen Fahrer betreiben, um die Einstellungen zu ändern? Die Antworten liefert Melanie Jasper in diesem Beitrag.

