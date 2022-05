Wer kennt sie nicht, die verstopften Rohre zuhause. Wirklich keine schöne Arbeit, wieder alles zum Fließen zu bringen. Sowas kann aber auch im Großen passieren, zum Beispiel bei sehr tiefen Schächten zur Regenwasserentwässerung oder meterdicken Rohren irgendwo in der Tiefe. Mensch und richtig starke Maschine müssen dann ran, um Sand, Schlamm und was da sonst noch im Weg ist wegzubekommen.

Bei der Firma Lemberger Entsorgungs- und Abwassertechnik sind dafür spezielle Fahrzeug im Einsatz, Saugbagger und Saugspülfahrzeuge. Und weil die in der Anschaffung – sagen wir mal – nicht ganz billig sind, greift das Münchener Unternehmen auch auf Mietfahrzeuge zurück. So wie in unserem Fall zum Beispiel auf zwei 510 PS starke Fahrzeuge mit Sonderausstattung von der Firma BFS Business Fleet Services. eurotransportTV war dabei, als ein Bewohner der Tiefe ans Tageslicht geholt wurde.

