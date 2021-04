Die Pandemie hat das starke Wachstum im Bereich der Paket- und Kurierdienste weiter befeuert. Vor allem bei der Anlieferung an Privatadressen, also im Bereich B2C, ist der Bedarf enorm. „Die Branche stellt jedes Jahr 10.000 neue Mitarbeiter ein“, sagt Marten Bosselmann vom Bundesverband Paket und Express Logistik BIEK.

Natürlich fährt kein noch so engagierter Kurierfahrer alle seine Reifen bis zur Felge herunter, auch wenn sich das für manchen vielleicht so anfühlt. Dennoch kann sich momentan kein Expressdienstleister Fahrzeugstillstand leisten und ist daher froh, dass es hinter der eigenen Logistik noch eine Support-Logistik gibt. Und genau die zeigt dieser Film.

Immer im Zugriff, noch am gleichen Tag

Reifenhersteller Continental hat beispielsweise extra für die Transporter eine Van-Liefergarantie eingeführt, die eine ständige Bevorratung der Transportergrößen beinhaltet. Noch dazu bieten die Hannoveraner Same Day Delivery zum passenden Reifenhändler an. Und klar, dazu geht dann wieder ein Transporterfahrer auf die Piste. In unserem Beispiel holt der Flexpress-Mann den benötigten Satz im Lager Bantorf des Logistikriesen Honold ab. Auch hier spielt Tempo eine große Rolle. Vom Anruf unserer Reifenhändlerin Melanie im Continental Service Center vergehen nur wenige Mausklicks, dann hat bereits der Staplerfahrer im Logistiklager den Auftrag auf dem Display.

In knapp 10 Meter Höhe fischt er den Satz heraus. Nur Sekunden später fährt der Kurier dann schon in Richtung Reifen-Günther, wo unser Fake-Fahrer Ryan bereits auf fußläufige Auslieferung umgestellt hat. Als er zurückkehrt hat der Monteur bei Reifen Günther in annäherndem Formel-1-Tempo bereits die neuen Contis aufgezogen. Das Faszinierende: Wir sind damit bis auf die Felgenfahrerei komplett in der Realität geblieben.

