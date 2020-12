Wir zeigen Bilder, die sieht man wirklich nicht alle Tage. Liebevoll restaurierte Klassiker der Nutzfahrzeuggeschichte, unterwegs im Norden Deutschland. In jedem einzelnen Oldtimer steckt unglaublich viel handwerkliche Arbeit, ganz spezielles Know-how und jede Menge Liebe zum Detail. Das kommt nicht von ungefähr. Häufig sind es Transportunternehmer wie Horst Anhalt, die ihre Leidenschaft für historische Lkw an ihre Kinder weitergeben. Warum das so ist – und welche Erinnerungen auf der Deutschlandfahrt für historische Nutzfahrzeuge noch geweckt werden, erfahren Sie hier.

Auf unserer Themenseite Oldtimer haben wir noch mehr Videos zu legendären Nutzfahrzeugen, zahlreiche Bildergalerien und spannende Geschichten aus fast 100 Jahren lastauto omnibus.

