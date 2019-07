Blitzschnell und unter Einsatz seines Lebens beschützte Marvin Reichert einen Reisebus voller Schulkinder vor einem heran rasenden rumänischen Lkw. Was genau geschah, zeigen wir in diesem Beitrag.

Nur die mutige Reaktion eines Lkw-Fahrers auf der A 27 verhinderte das ungebremste Auffahren eines Lkw und einen Reisebus mit Kindern. Der Lkw-Fahrer Marvin Reichert stand in einem Baustellenstau auf der rechten Spur und blickte in den Rückspiegel – plötzlich sah Reichert einen Lkw mit unverminderter Geschwindigkeit auf der linken Spur direkt in das Stauende auf einen Reisebus zurasen. Geistesgegenwärtig zog er seinen Sattelzug auf die linke Spur und schützte damit den Bus voller Kinder vor dem rumänischen Lkw. Reicherts Lkw wurde daraufhin in die Leitplanken gedrückt. Wir verraten, was Polizei und Feuerwehr über diese Aktion denken.

