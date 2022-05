Das Fahrerhaus aber ist komplett von Renault. Und Joachim Fehrenkötter entdeckt hier tatsächlich die französischen Gene. Die Anordnung der Instrumente und Bedienelemente ist für ihn gewöhnungsbedürftig und nicht so, wie er es von anderen Herstellern kennt. Zum Beispiel der Retarderhebel. Den findet der Speditionschef etwas unpraktisch, weil er zu weit weg ist, um ihn einfach mit den Fingern zu erreichen. Was sonst noch so im Renault T 480 steckt und wie er sich insgesamt so macht? Alles in unserem Video!

eurotransportTV wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung von: Iveco, Schmitz Cargobull, Continental, Grammer, Kögel, SAF-Holland, Universal Transport und BFS.

Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, geben Sie uns bitte ein Like. Bei Ideen oder Anregungen, schreiben Sie uns gerne.

Ihre Meinung zählt: Erfahrungen an der Rampe

Möchten auch Sie die Situation an der Rampe verbessern? Dann unterstützen Sie uns und stellen Sie uns die Daten der von Ihnen regelmäßig angefahrenen Rampen zur Verfügung. Nur so kann unsere Datenbank weiter wachsen, denn in diesem Fall gilt: Masse macht Klasse. Je mehr Be- und Entladestellen erfasst und bewertet werden, umso besser funktioniert der gesamte Ablauf der Transportkette. Mehr Infos finden Sie hier: www.rampenguide.de.