Familienunternehmen hat sich in diesem Bereich erst vor wenigen Jahren etabliert und bietet Hol- und Bringservice für Baustellenfahrzeuge- und Maschinen an. Baustellen laufen weiter und so fährt der Logistiker für große Vermietfirmen und viele Endkunden im Bereich Baumaschinen die Baustellen an. Was dem Unternehmens-Chef Dirk Obermann jedoch weiterhin Sorgen bereitet, ist das auf viele Monate hin entfallende Geschäft mit Schausteller-Fahrzeugen. Das Veranstaltungsverbot betrifft auch Volksfeste und kleinere Kirmessen, auf denen wiederum die Kunden von Obermann tätig sind. Reparaturen, Umbauten und auch der Gebrauchtwagenmarkt hängen von der Schausteller-Branche ab. Doch der Unternehmer und seine Familie sowie die Angestellten halten zusammen.

