Der ETM Award gilt als Benchmark in der Nutzfahrzeugbranche. Bei der Leserwahl der Fachmagazine FERNFAHRER, lastauto omnibus, trans aktuell und eurotransport.de gehen rund 200 Fahrzeugbaureihen aus 16 Kategorien für die Auszeichnungen Best Truck, Best Van und Best Bus an den Start. Parallel dazu stehen die Best Brands aus 25 Kategorien zur Wahl.