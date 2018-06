Die Hamburger Hoyer Gruppe hat zusammen mit dem Unternehmen AAW Global Logistics das Joint Venture Hoyer Logistics Australia gegründet. Der Hamburger Logistikdienstleister hält 51 Prozent der Anteile, der in Melbourne ansässige Partner verfügt über 49 Prozent.

Das neue Unternehmen mit Unternehmenssitz in Melbourne bietet Logistikdienstleistungen im australischen Inlandsmarkt, darunter den Transport von chemischen Produkten, Lebensmitteln wie Wein und Milchprodukte, sowie tiefkalt verflüssigten Gasen. Zudem vermietet Hoyer Logistics Australia Tankcontainer und IBC und bietet Dienstleistungen zu Flexitanks und Flottenmanagement.



Nach eigenen Angaben ist Hoyser bereits seit 20 Jahren mit der Business Unit Deep Sea in Australien tätig und bietet in Zusammenarbeit mit AAW Global Logistics als Hoyer Global Agency Australia internationale Logistikdienstleistungen im Überseegeschäft für ISO-Tankcontainer, Flexitanks und allgemeine Bulklogistik an.Die Unternehmensgruppe AAW Global Logistics ist laut Hoyer seit 35 Jahren in Australien tätig und verfügt über 200 Mitarbeiter an zehn Standorten.